В Європарламенті закликали посилити санкції проти Білорусі через затримання Протасевича

В Європарламенті назвали затримання білоруського опозиційного блогера та активіста Романа Протасевича під час примусової посадки в Мінську літака Ryanair «шокуючою ескалацією, яка вимагає рішучої відповіді з боку ЄС».

Як передає Укрінформ, про це йдеться в спільній заяві голови делегації Європарламенту зі зв'язків з Мінськом Роберта Бедроня, постійного доповідача Пятраса Ауштрявічюса і голови комітету у закордонних справах Девіда Макаллістера.

У заяві наголошується на необхідності в терміновому порядку розпочати реалізацію четвертого пакету санкцій проти посадових осіб, причетних до фальсифікації виборів і подальшим порушення прав людини у Білорусі, включаючи переслідування незалежних журналістів і блогерів.

Właściwą reakcją UE na skandaliczne porwanie samolotu i aresztowanie słynnego dziennikarza Romana Protasiewicza jest natychmiastowe wdrożenie sankcji wobec reżimu Łukaszenki.



UE nie może czekać, kwestia Białorusi musi być omówiona podczas jutrzejszego szczytu Rady Europejskiej. pic.twitter.com/sDdsXxBybK — Robert Biedroń (@RobertBiedron) May 23, 2021

Автори заяви закликали розглянути цю ситуацію голови Євроради Шарля Мішеля, представників країн-членів ЄС, а також верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля в ході саміту Євросоюзу, який відбудеться в понеділок, 24 травня.

У заяві також міститься заклик до Європейської служби зовнішніх зв'язків (EEAS) і диппредставництва ЄС у Білорусі взяти ситуацію з Протасевичем під контроль, «запропонувати йому будь-яку підтримку, яка йому необхідна», і домагатися його якнайшвидшого звільнення.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити у Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.