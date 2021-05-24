Литва рекомендує своїм громадянам залишити Білорусь

Уряд Литви порекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок до Білорусі і негайно залишити її, якщо хтось із литовських громадян там знаходиться.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті литовського зовнішньополітичного відомства.

«МЗС наполегливо рекомендує громадянам Литви не виїжджати в Республіку Білорусь, а громадян Литовської Республіки, які перебувають там, залишити цю країну», - йдеться у повідомленні.

Це мотивується подіями 23 травня, коли пасажирський літак Ryanair, який прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс, був примусово приземлений у Мінську, що «призвело до загрози безпеці і життю людей».

Раніше повідомлялося, що латвійська авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над Білоруссю, а угорська авіакомпанія Wizz Air в понеділок вже направила рейс Київ-Таллінн в обхід повітряного простору Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції відзначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).