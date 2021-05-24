Захоплення літака з Протасевичем: Білорусь відреагувала на світове обурення

Речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз назвав «войовничою» реакцію ряду західних країн на вимушену посадку літака Ryanair в Мінську з опозиційним блогером Романом Протасевичем на борту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт МЗС Білорусі.

«Немає жодних сумнівів, що дії нашої влади цілком відповідали встановленим міжнародним правилам. ...На цьому тлі, звичайно, вражає поспішність відверто войовничих заяв з боку ряду країн і європейських структур. Ситуація прямо і явно нагнітається. Відбувається її навмисна політизація, звучать нічим не підтверджені звинувачення, клеяться ярлики. При цьому немає ніякого видимого бажання в ній об'єктивно розібратися. Замість цього негайно знову зазвучали гасла про санкції», - заявив Глаз.

Він закликав дочекатися висновків компетентних експертів і тільки потім робити висновки.

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Як повідомлялося, 23 травня Протасевич, який до вересня 2020 року керував найбільшими білоруськими опозиційними Telegram-каналами Nexta і Nexta Live, був затриманий в аеропорту Мінська після того, як його рейс, який прямував з Греції в Литву, здійснив аварійну посадку через повідомлення про загрозу вибуху бомби. Винищувач МіГ-29, який належить ВПС Білорусі, супроводжував цивільний літак до аеродрому в Мінську.

Минулого року служба Nexta і її канали були оголошені «екстремістськими», а згодом заборонені службами безпеки в Білорусі в рамках жорстокого придушення владою мирних протестів після сфальсифікованих результатів президентських виборів у серпні минулого року.

Протасевич і його соратник Степан Путило були внесені до білоруського списку «осіб, причетних до терористичної діяльності», їм також висунуто обвинувачення в «підбурюванні до масових заворушень», «грубому порушенні громадського порядку» і «розпалюванні соціальної ворожнечі» проти державних службовців і правоохоронців. За ці злочини передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Фото: PAP/EPA/STRINGER