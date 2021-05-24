Польща проведе розслідування інциденту з літаком Ryanair у Білорусі

Генпрокурор Польщі доручив розпочати розслідування у справі щодо примушення до посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську.

Про це в понеділок повідомив речник Національної прокуратури РП Лукаш Лапчинський, передає Укрінформ з посиланням на РАР.

"Слідство триватиме у напрямку застосування підступу і погроз з метою заволодіння контролем над повітряним судном і позбавлення свободи його пасажирів", - повідомив Лапчинський.

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Він додав, що йдеться про злочини за 166-ю і 189-ю статтями Кримінального кодексу РП. За ці злочини загрожує ув’язнення терміном до 12 років.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня у Національному аеропорту Мінська позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту. За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta журналіста Романа Протасевича, який висвітлював протести в країні після сфальсифікованих виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

24-25 травня у Брюсселі має відбутися спеціальна зустріч глав держав та урядів ЄС, які серед інших найважливіших міжнародних питань розглянуть протиправні дії білоруської влади, що призвели до силового захоплення цивільного повітряного судна.

Глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив в неділю ввечері, що санкції проти режиму Лукашенка повинні стосуватися питання повітряного руху над територією Білорусі та заборони ольотів для білоруських авіаліній.

Фото: PAP/EPA/STRINGER