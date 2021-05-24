На борту літака з Протасевичем були співробітники КДБ Білорусі - глава Ryanair

Виконавчий директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі вважає, що на борту літака, на якому летів опозиційний блогер Роман Протасевич, знаходилися співробітники КДБ Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це О'Лірі сказав в інтерв'ю радіостанції Newstalk.

«Я не можу говорити про це докладніше, оскільки наразі цим питанням займається влада Євросоюзу і НАТО... Схоже, метою влади (Білорусі - ред.) було затримання журналіста і його супутниці. Ми вважаємо, що в аеропорту з рейсу зійшли також кілька співробітників КДБ», - сказав О'Лірі.

Він відзначив, що «п'ятеро чи шестеро осіб залишили літак, але тільки один з них був заарештований, що говорить про те, що інші були співробітниками секретних служб».

О'Лірі заявив, що посадка літака Ryanair, на якому летів Протасевич, в аеропорту Мінська після повідомлення про вибуховий пристрій на борту була «актом піратства, яке спонсорується державою».

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції наголошували на тому, що загалом після приземлення літака в Мінську в Вільнюс не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ. Серед них - Роман Протасевич і його дівчина.

Президент Литви та лідери Заходу закликають звільнити журналіста.

Раніше ірландська авіакомпанія Ryanair в коментарі про екстрену посадку свого літака в Мінську повідомила, що це сталося через "потенційну загрозу безпеки на борту", але при цьому не згадала білоруський винищувач поруч з лайнером і затримання після посадки опозиціонера Романа Протасевича.

В інтернеті з'явився фрагмент розмови авіадиспетчера мінського аеропорту з екіпажем рейсу Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair. Про замінування літака повідомив диспетчер з посиланням на службу безпеки мінського аеропорту.