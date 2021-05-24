ОП: Інцидент із рейсом Rynair у Білорусі - прояв міжнародного тероризму

В офісі Президента України розцінюють повітряний інцидент з рейсом Афіни-Вільнюс як прояв міжнародного тероризму.

Про це повідомив радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.

"Повітряний інцидент у Білорусі з рейсом Афіни-Вільнюс - це, безсумнівно, прямий появ міжнародного тероризму. І трактуватися даний інцидент має однозначно", - сказав він.

За його словами, примушування пасажирського літака до посадки в Мінську за сфальсифікованим приводом "про мінування" і під конвоєм військової авіації - це безумовний і демонстративний виклик сучасного світу.

Очевидно також, підкреслив Подоляк, що "цей фантастичний за цинізмом і витонченістю акт "нинішньої білоруської держави вимагає обов'язкової жорсткої юридичної оцінки.

"Мінімально це може бути" заборона на небо ", ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально - прямі персональні санкції щодо авторів даного єзуїтського сценарію. Ключове адже тут те, що подібні дії явно руйнують загальноприйняті правила поведінки та створюють смертоносні прецеденти", - зазначив радник керівника ОП.

При цьому він констатував, що засобів впливу на офіційний Мінськ не так багато.

На думку Подоляка, в результаті даної операції сам Олександр Лукашенко, Білорусь у цілому остаточно перейшли у розряд "максимальної токсичності та нерукопожатності".

"Жодного компромісного виходу з тривалої політичної кризи за участю європейських посередників більше неможливо", - вважає він.

Радник керівника Офісу глави держави резюмував, що "єдиний шлях у Лукашенка - остаточно розчинити свою країну в РФ".

"Виходячи з підсумкової ціни події, безсумнівно, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки є РФ. Більше того, зараз вже абсолютно очевидно, що саме РФ свого часу готувала щось подібне для України. У вигляді неіснуючої "спецоперації" з точно таким же примусовим сценарієм і подальшої максимальної дискредитації нашої країни, про що досі щиро жалкують окремі наші "корисні", скажімо так, медійні суб'єкти", - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції наголошували на тому, що всього після приземлення літака в Мінську в Вільнюс не вилетіли двоє громадян Білорусі та четверо громадян РФ. Серед них - Роман Протасевич і його дівчина.

Президент Литви та лідери Заходу закликають звільнити журналіста.