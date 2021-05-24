Батько Протасевича: операцію проти сина готували не тільки спецслужби Білорусі

Батько затриманого у Мінську опозиційного блогера Романа Протасевича заявив, що операція проти його сина була «добре спланованою акцією спецслужб» та готувалася не один день.

Про це Дмитро Протасевич розповів в інтерв’ю Радыё Свабода, передає Укрінформ.

«Як колишній солдат скажу, що ця операція була продуманою, чітко готувалася не один день, а навіть тижні. Я повністю переконаний, що це була заздалегідь спланована операція, яка була ретельно підготовлена, і, напевно, не тільки спецслужбами Білорусі. Операція була дуже масштабною, щоб плюнути на все міжнародне співтовариство та його думку, порушити всі правила міжнародного співробітництва», - зазначив Протасевич-старший.

За його словами, перехоплення цивільного літака, який прямував з Афін до Вільнюса, було «терористичним актом».

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«Теракт жахливий не тому, що він стався, а через його наслідки. І вони набагато гірші, ніж сам теракт. Ми дуже переживаємо через те, що відбувається з нашим сином. На жаль, ми не знаємо, де він, що з ним», - розповів Дмитро Протасевич.

Він додав, що на даний момент родина проживає за межами Білорусі через побоювання політичного переслідування, пов’язаного з діяльністю Романа Протасевича.

На думку Дмитра Протасевича, заклик низки держав до заборони польотів над Білоруссю «сильно позначиться на «Белавіа», але санкції повинні стосуватися не лише авіасполучення».

«У першу чергу (санкції повинні стосуватися – ред.) контролю над фінансовими потоками сім'ї Лукашенка і чинних чиновників. Напевно, у них є рахунки в зарубіжних банках, нерухомість. Можливий арешт, блокування рахунків. Це зробить серйозний тиск», - наголосив батько Романа Протасевича.

Дмитро Протасевич вважає, що режим Лукашенка боїться незалежних журналістів, свободи слова, боїться, що якісь його дії стануть відомі світовій громадськості.

«Вони думають, (...) якщо ви заткнете журналістів, посадите всіх в тюрму, візьмете під контроль всі ЗМІ, ви зможете спокійно займатися темними справами, плюючи на громадську думку», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер слідував із Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції зазначали, що всього після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі й четверо громадян РФ. Серед них - дівчина Романа Протасевича.

Президент Литви та лідери Заходу закликають звільнити журналіста.