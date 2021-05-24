У Раді вимагають припинити будь-які дипломатичні відносини з Білоруссю

Представники міжфракційного депутатського об'єднання у Верховній Раді "За демократичну Білорусь" вимагають припинити будь-які дипломатичні відносини України з Білоруссю, окрім тих, які стосуються питань біженців та політв’язнів.

Як повідомляє Укрінформ, відповідну заяву оприлюднив у Телеграмі народний депутат від парламентської фракції "Європейська солідарність", голова цього об'єднання Олексій Гончаренко.

“Міжфракційне об'єднання Верховної Ради України "За демократичну Білорусь" закликає до наступного. На час, поки владу в Білорусі силою утримує диктатор Олександр Лукашенко: офіційно визнати білоруський режим таким, що становить загрозу міжнародній безпеці; припинити будь-які дипломатичні контакти з білоруським режимом, окрім як у питаннях біженців та політв'язнів; негайно припинити імпорт електроенергії з Білорусі; припинити будь-яке авіасполучення з Білоруссю чи над Білоруссю”, - йдеться в заяві.

Крім цього, представники об’єднання вимагають підготувати пакет санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо політичних діячів білоруського режиму, зокрема, Лукашенка, а також на офіційному рівні, назвати Лукашенка "самопроголошеним президентом Білорусі" і використовувати це визначення в офіційній документації. “Закликаємо представників міжнародної спільноти та усіх демократичних країн приєднатися до цих вимог та підтримати жорстку реакцію щодо режиму Лукашенка. Тільки таким чином можна змусити режим Лукашенка звільнити Романа Протасевича та інших політв'язнів”, - зазначається в заяві.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня,білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції зазначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ. Серед них - Роман Протасевич і його дівчина.