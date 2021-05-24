«Повітряне піратство викликає озноб»: Amnesty вимагає негайно звільнити Протасевича

Правозахисна организація Amnesty International вимагає негайно звільнити викраденого білоруськими силами безпеки журналіста Романа Протасевича, а також реакції на провокацію з боку ЄС.

Про це йдеться у заяві, яка є в розпорядженні Укрінформу.

«Ситуація тут проста: існує мало сумнівів у тому, що білоруська влада використовувала вигадану загрозу вибуху бомби та винищувач МіГ, щоб змусити літак, який летів з однієї країни Європейського Союзу в іншу, приземлитися з очевидною єдиною метою - затримати висланого опозиційного журналіста, якого вони дуже хотіли змусити замовкнути», - заявила Марі Стертерс, директор Amnesty International по Східній Європі та Центральній Азії.

За її словами, хоча це й виглядає як надзвичайний голлівудський сюжет, це не так. «Реальність цього очевидного акту повітряного піратства викликає озноб», - йдеться у заяві.

У ній зазначається, що Європейський Союз та решта світу повинні негайно відреагувати і закликати до негайного звільнення Протасевича. Йому слід дозволити залишити Білорусь і поїхати до країни, яку він обрав.

Як повідомлялося, 23 травня Протасевич, який до вересня 2020 року керував найбільшими білоруськими опозиційними каналами Telegram Nexta і Nexta Live, був затриманий в аеропорту Мінська після того, як його рейс, що прямував з Греції до Литви, здійснив аварійну посадку через повідомлення про загрозу вибуху бомби. Винищувач МіГ-29, що належить ВПС Білорусі, супроводжував цивільний літак до аеродрому в Мінську.

Минулого року служба Nexta та її канали були оголошені «екстремістськими», а згодом заборонені службами безпеки в Білорусі в рамках жорстокого придушення владою мирних протестів після сфальсифікованих результатів президентських виборів у серпні минулого року.

Протасевич та його соратник Степан Путило були додані до білоруського списку «осіб, причетних до терористичної діяльності», їм також висунуті обвинувачення у «підбурюванні до масових заворушень», «грубому порушенні громадського порядку» та «розпалюванні соціальної ворожнечі» проти державних службовців та правоохоронців. За ці злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.