Меркель закликає негайно звільнити Протасевича

Меркель закликає негайно звільнити Протасевича

Укрінформ
Білоруська влада має негайно відпустити опозиційного журналіста та активіста Романа Протасевича.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель перед початком саміту ЄС в Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

«Роман Протасевич має бути негайно звільнений», - заявила Меркель. Вона додала, що те саме стосується його дівчини, Софії Сапеги, яка також була заарештована.

«Усі інші пояснення цієї посадки літака Ryanair абсолютно неправдоподібні», - підкреслив політик.

За словами канцлера, ЄС буде вимагати звільнення Протасевича та обговорювати в своєму колі можливі подальші заходи, які можуть бути вжиті у відповідь на «безпрецедентні дії білоруської влади».

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Як повідомляв Укрінформ, вчора у Національному аеропорту Мінська позапланову надзвичайну посадку здійснив літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс. Приводом для такої примусового приземлення став сигнал про наявність вибухівки на борту літака, що надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач.

У Мінську після екстреної посадки літака влада Білорусі затримала засновника каналу Nexta журналіста Романа Протасевича, який активно висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спецспецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які були на борту.

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