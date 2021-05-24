Меркель закликає негайно звільнити Протасевича

Білоруська влада має негайно відпустити опозиційного журналіста та активіста Романа Протасевича.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель перед початком саміту ЄС в Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

«Роман Протасевич має бути негайно звільнений», - заявила Меркель. Вона додала, що те саме стосується його дівчини, Софії Сапеги, яка також була заарештована.

«Усі інші пояснення цієї посадки літака Ryanair абсолютно неправдоподібні», - підкреслив політик.

За словами канцлера, ЄС буде вимагати звільнення Протасевича та обговорювати в своєму колі можливі подальші заходи, які можуть бути вжиті у відповідь на «безпрецедентні дії білоруської влади».

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Як повідомляв Укрінформ, вчора у Національному аеропорту Мінська позапланову надзвичайну посадку здійснив літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс. Приводом для такої примусового приземлення став сигнал про наявність вибухівки на борту літака, що надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач.

У Мінську після екстреної посадки літака влада Білорусі затримала засновника каналу Nexta журналіста Романа Протасевича, який активно висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спецспецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які були на борту.