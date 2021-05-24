Білорусь просить посла Латвії залишити країну протягом доби

Послу Латвії в Білорусі запропонували залишити країну протягом доби.

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, інформує БелТА, повідомляє Укрінформ.

«Послу запропоновано залишити Білорусь протягом 24 годин. Всьому дипломатичному та адміністративно-технічному складу посольства також запропоновано залишити Білорусь - протягом 48 годин. Залишити тут одного адміністративно-технічного працівника для догляду за будівлею», - сказав Макей.

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Посла Латвії було викликано до МЗС Білорусі у зв'язку з тим, що 24 травня в Ризі біля готелю Radisson Blu Hotel Latvija, де проживають делегації країн-учасниць Чемпіонату світу з хокею, червоно-зелений прапор Білорусі було замінено на національний - біло-червоно-білий. Заміну білоруського прапора біля готелю особисто провели міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич і голова Ризької думи Мартиньш Стакіс.

Фото: DELFI