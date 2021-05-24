Білорусь просить посла Латвії залишити країну протягом доби
Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, інформує БелТА, повідомляє Укрінформ.
«Послу запропоновано залишити Білорусь протягом 24 годин. Всьому дипломатичному та адміністративно-технічному складу посольства також запропоновано залишити Білорусь - протягом 48 годин. Залишити тут одного адміністративно-технічного працівника для догляду за будівлею», - сказав Макей.
Посла Латвії було викликано до МЗС Білорусі у зв'язку з тим, що 24 травня в Ризі біля готелю Radisson Blu Hotel Latvija, де проживають делегації країн-учасниць Чемпіонату світу з хокею, червоно-зелений прапор Білорусі було замінено на національний - біло-червоно-білий. Заміну білоруського прапора біля готелю особисто провели міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич і голова Ризької думи Мартиньш Стакіс.
Фото: DELFI