Литва скасувала футбольний матч юнацької збірної в Мінську

Федерація футболу Литви (ФФЛ) через інцидент з літаком компанії Ryanair відмовилася від проведення товариського матчу між юнацькими збірними Литви та Білорусі, який був запланований на 8 червня в Мінську.

Як передає Укрінформ, про це рішення ФФЛ повідомила на своєму сайті.

«Запланований на червень товариський матч юнацької збірної Литви (U-21) з однолітками з Білорусі скасовано», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що юнацька збірна Литви з футболу мала зустрітися зі своїми білоруськими однолітками 8 червня в Мінську. «Але після недільних подій, коли пасажирський літак, який летів до Вільнюса, був посаджений в Мінську, матч був скасований з міркувань безпеки», - наголосили в федерації.

При цьому зазначається, що 16 листопада чоловіча збірна Литви мала провести контрольний матч з футболістами з Білорусі. «Доля зустрічі поки що не вирішена», - уточнили в ФФЛ.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції відзначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).