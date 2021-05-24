Нідерландська авіакомпанія KLM не бачить причин відмовлятися від польотів над Білоруссю

Авіакомпанія KLM не бачить причин уникати білоруського повітряного простору після вимушеної посадки в Мінську літака компанії Ryanair за допомогою винищувачів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на NOS.

“Авіакомпанія KLM не бачить причин уникати білоруського повітряного простору ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було проведено ряд консультацій, у підсумку KLM не бачить ризику для безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Литви вирішив з 25 травня заборонити прибуття в країну і відбуття з Литви літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі.

За словами литовського міністра транспорту і комунікацій Маріуса Скуодаса, заборона торкнеться приблизно 180 рейсів, це вплине на 26 південних напрямків. Він уточнив, що це означає, що авіакомпаніям потрібно вибрати інший маршрут. «Якщо маршрут пролягає через повітряний простір Білорусі, такий рейс не буде погоджений на європейському рівні», - додав міністр.

Також латвійська авіакомпанія AirBaltic вирішила не літати над Білоруссю (було змінено маршрути щонайменше двох рейсів авіакомпанії - Рига-Одеса та Рига-Тбілісі), а угорська авіакомпанія Wizz Air в понеділок вже направила рейс Київ-Таллінн в обхід повітряного простору Білорусі.

У неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

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У білоруській опозиції відзначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них - подруга Протасевича Софія Сапега).