Латвія пропонує закрити небо ЄС для Belavia та оцінити участь Білорусі в ЧС з хокею

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс виступає за закриття повітряного простору Білорусі для міжнародних рейсів, заборону на польоти національною авіакомпанією Belavia в країни Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це він сказав на латвійському TV.

«Сьогодні лідери країн ЄС багато дискутуватимуть на цю тему. Вважаю, що необхідно перервати використання повітряного простору Білорусі європейськими авіакомпаніями, а також зважити рішення про заборону польотів до країн ЄС для білоруської національної авіакомпанії», - сказав Рінкевичс.

Він вважає, що це стане чітким сигналом, наскільки серйозною була загроза для всіх пасажирів рейсу, тому слід оцінити безпеку польотів до цієї країни. «Також ми готуємо в червні так званий четвертий пакет санкцій - він включатиме економічні та індивідуальні санкції, але планую, що вони будуть ширші й суворіші», - наголосив міністр закордонних справ Латвії.

Рінкевичс уточнив, що в неділю він обговорив це питання з президентом Латвії Егілсом Левітcом, який спонукає своїх колег «підняти питання в міжнародних організаціях, аж до Ради Безпеки ООН».

На думку глави латвійського МЗС, слід також оцінити і участь збірної Білорусі в Чемпіонаті світу з хокею, який проходить у Ризі. Але це обговорення належить до відання Міжнародної федерації хокею.

Як повідомлялося раніше, велика латвійська авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над Білоруссю. Про це заявив міністр сполучення Латвії Таліс Лінкайтс. Що стосується офіційного рішення про припинення польотів Belavia в Ригу, його поки що не прийнято.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції відзначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).