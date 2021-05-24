ЄС розгляне захоплення пасажирського літака Ryanair в Білорусі - Боррель

Європейський Союз вимагає від білоруської влади негайного звільнення незалежного білоруського журналіста Романа Протасевича та зважує на заходи, які будуть застосовувані проти тих, хто несе відповідальність за ці протиправні дії.

Про це йдеться у Декларації Високого представника ЄС Жозепа Борреля від імені всіх 27 держав Євросоюзу, повний текст якої оприлюднений у понеділок на сайті Європейської Ради.

«Ми закликаємо до негайного звільнення пана Протасевича. Здійснивши такий примусовий акт, влада Білорусі поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу. Міжнародне розслідування цього інциденту має бути проведено для встановлення всіх порушень міжнародного авіаційного законодавства. Ситуація буде розглянута під час наступної зустрічі Європейської Ради. ЄС зважить на наслідки цих дій, включаючи запровадження заходів проти тих, хто несе за них відповідальність», - йдеться у декларації Високого представника ЄС.

Документ нагадує, що 23 травня 2021 року білоруська влада здійснила неприпустимий та примусила цивільний рейс компанії Ryanair FR4978 здійснити надзвичайну посадку у Мінську. Цей літак, який належить європейській компанії та здійснював переліт між столицями двох держав ЄС з більш ніж 100 пасажирів на борту, був примушений здійснити таку посадку через залучення військового літака.

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Один з пасажирів цього рейсу, незалежний білоруський журналіст Роман Протасевич, був затриманий білоруською владою, і йому не дозволили продовжити політ з Мінську за місцем призначення. Цей вчинок ЄС розглядає як ще одну відверту спробу влади Білорусі примусити замовкнути всі опозиційні голоси в країні.

Як вже повідомляв Укрінформ, вчора у Національному аеропорту Мінська позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту. За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta журналіста Романа Протасевича, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

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Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.

24-25 травня у Брюсселі має відбутися спеціальна зустріч глав держав та урядів ЄС, які серед інших найважливіших міжнародних питань, розглянуть протиправні дії білоруської влади, що призвели до силового захоплення цивільного повітряного судна.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija