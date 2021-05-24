У США та Європі вимагають заборонити польоти над Білоруссю і ввести санкції

Голова Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес та його колеги із Чехії, Латвії, Німеччини, Литви, Ірландії, Польщі та Великої Британії закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю та ввести санкції проти режиму Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в їх спільній заяві.

«Ми, очільники комітетів закордонних справ у парламентах наших країн, одностайно засуджуємо погрозу застосування сили проти цивільного літака у небі над Білоруссю. Використання винищувача для перехоплення цивільного рейсу Ryanair - це піратський вчинок, здійснений на маршруті між двома країнами-членами НАТО і ЄС. Цей безрозсудний вчинок піддав пасажирів та екіпаж серйозній небезпеці. Це нагадування про нелегітимність влади, яка претендує на повноваження в Мінську», - йдеться у заяві.

Парламентарії закликали до негайного розслідування Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO) явного порушення вільного транзиту між країнами і погроз літаку. «До висновку ICAO, ми закликаємо призупинити членство Білорусі в організації і заборонити усі польоти через повітряний простір Білорусі, включно з рейсами до та з країни», - наголосили вони.

Парламентарії вважають, що інцидент продемонстрував байдужість Мінська до безпеки громадян інших країн. «Цей акт державного терору і викрадення - загроза для усіх, хто подорожує в Європі чи за її межі», - йдеться у заяві.

Крім цього, парламентарії закликали ЄС і НАТО застосувати санкції проти режиму Лукашенка, призупинити можливість користуватися механізмами Інтерполу та інших міжнародних організацій для нападу на демократію в Європі. «Ми закликаємо до вільних виборів під наглядом ОБСЄ і до негайного та безумовного звільнення Романа Протасевича та інших політв’язнів. Тиранії не місце у Білорусі та в Європі. Це загроза не лише для її власних громадян, а й мільйонів інших людей у світі», - наголошується у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер слідував із Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції зазначали, що всього після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі й четверо громадян РФ. Серед них - Роман Протасевич та його дівчина.

Президент Литви та лідери Заходу закликають звільнити журналіста.