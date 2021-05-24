У США та Європі вимагають заборонити польоти над Білоруссю і ввести санкції
Як передає Укрінформ, про це йдеться в їх спільній заяві.
«Ми, очільники комітетів закордонних справ у парламентах наших країн, одностайно засуджуємо погрозу застосування сили проти цивільного літака у небі над Білоруссю. Використання винищувача для перехоплення цивільного рейсу Ryanair - це піратський вчинок, здійснений на маршруті між двома країнами-членами НАТО і ЄС. Цей безрозсудний вчинок піддав пасажирів та екіпаж серйозній небезпеці. Це нагадування про нелегітимність влади, яка претендує на повноваження в Мінську», - йдеться у заяві.
Парламентарії закликали до негайного розслідування Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO) явного порушення вільного транзиту між країнами і погроз літаку. «До висновку ICAO, ми закликаємо призупинити членство Білорусі в організації і заборонити усі польоти через повітряний простір Білорусі, включно з рейсами до та з країни», - наголосили вони.
Парламентарії вважають, що інцидент продемонстрував байдужість Мінська до безпеки громадян інших країн. «Цей акт державного терору і викрадення - загроза для усіх, хто подорожує в Європі чи за її межі», - йдеться у заяві.
Крім цього, парламентарії закликали ЄС і НАТО застосувати санкції проти режиму Лукашенка, призупинити можливість користуватися механізмами Інтерполу та інших міжнародних організацій для нападу на демократію в Європі. «Ми закликаємо до вільних виборів під наглядом ОБСЄ і до негайного та безумовного звільнення Романа Протасевича та інших політв’язнів. Тиранії не місце у Білорусі та в Європі. Це загроза не лише для її власних громадян, а й мільйонів інших людей у світі», - наголошується у заяві.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер слідував із Афін до Вільнюса.
У білоруській опозиції зазначали, що всього після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі й четверо громадян РФ. Серед них - Роман Протасевич та його дівчина.
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