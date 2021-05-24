Соцмережі про затримання Протасевича: «Тепер і в Лукашенка є свій Навальний»

У неділю білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича. Соцмережі киплять

Літак, у якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса, за допомогою винищувачів посадили у Мінську. У Білорусі Протасевича звинувачують у тероризмі.

Інформація про екстрену посадку літака і затримання Протасевича викликала хвилю обурення і критики у соцмережах.