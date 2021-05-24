Соцмережі про затримання Протасевича: «Тепер і в Лукашенка є свій Навальний»

Соцмережі про затримання Протасевича: «Тепер і в Лукашенка є свій Навальний»

Огляд
Укрінформ
У неділю білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича. Соцмережі киплять
Літак, у якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса, за допомогою винищувачів посадили у Мінську. У Білорусі Протасевича звинувачують у тероризмі. 
Інформація про екстрену посадку літака і затримання Протасевича викликала хвилю обурення і критики у соцмережах.

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На офіційних акаунтах Ryanair користувачі соцмереж звинуватили авіакомпанію у пособництві режиму Лукашенка.

"Ryanair вважався однією з найбезпечніших авіакомпаній. До сьогодні. Однак сьогодні вони втратили пасажирів, які літають над Білорусю ..."

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"Ганьба вам... якщо Романа Протасевича стратить білоруський авторитарний режим, його смерть буде на ваших руках, #Ryanair!"

"Ніколи не летіть на відпочинок із компанією, яка допомагає викраденню пасажирів - а потім намагатися це прикрити! Вам НЕ соромно!?"

"Інцидент у Білорусі ганебний! Ви щойно вбили свого пасажира. Де ваша заява? Дякуємо за підтримку Диктаторів! Я покінчила з вами, ніколи в житті я не буду користуватися вашими послугами!!

Перше фото: EPA

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