Соцмережі про затримання Протасевича: «Тепер і в Лукашенка є свій Навальний»
Страшно представить, какую ночь сегодня пережил Роман Протасевич в Минске— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) May 24, 2021
Как-то так: pic.twitter.com/U8zvXUEqKQ— Вестник Стабильности (@Vestnik_Stab) May 24, 2021
Лукашенко (явно с согласия Путина) угрожает сбить пассажирский самолёт в центре Европы.— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) May 24, 2021
РИА Новости пишут, что Гулаг был "социальным лифтом", а министр юстиции Чуйченко заявляет, что уже сейчас на стройки можно отправить 180 тыс. заключенных.
Это ещё не 1937-й или уже 1937-й?
#Путін:— Stepan Klimov (@stepan_klimov) May 24, 2021
- Я збив пасажирський Боінг #MH17 А вам слабо?#Лукашенко:
- Патрьімай піва...
ЄС невілкладно відреагує на дії режиму Лукашенко, чекаємо:— рan Askєn (@ukrgorlovka) May 24, 2021
а. Виразить стурбованість
б. Виразить глибоку стурбованість.
в. Забере у Білорусі ЧЄ по хокею на траві.
г. Заборонить в'їзд до Європи ВІА Пєсняри.
д. Не пустить Доктора Албана на фестивал Слов'янський базар.
Тепер і в Лукашенка є свій Навальний. Затримання опозиціонера Протасевича шляхом фактичного захоплення іноземного авіалайнера - вимагає скоординованих дій ЄС і України.— Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) May 23, 2021
Перший крок - повне закриття авіасполучення з Мінськом та авіаційного транзиту через територію Білорусі pic.twitter.com/XSa3BJk7Rh
На офіційних акаунтах Ryanair користувачі соцмереж звинуватили авіакомпанію у пособництві режиму Лукашенка.
"Ryanair вважався однією з найбезпечніших авіакомпаній. До сьогодні. Однак сьогодні вони втратили пасажирів, які літають над Білорусю ..."
"Ганьба вам... якщо Романа Протасевича стратить білоруський авторитарний режим, його смерть буде на ваших руках, #Ryanair!"
"Ніколи не летіть на відпочинок із компанією, яка допомагає викраденню пасажирів - а потім намагатися це прикрити! Вам НЕ соромно!?"
"Інцидент у Білорусі ганебний! Ви щойно вбили свого пасажира. Де ваша заява? Дякуємо за підтримку Диктаторів! Я покінчила з вами, ніколи в житті я не буду користуватися вашими послугами!!
Перше фото: EPA