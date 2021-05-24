МЗС Польщі - про захоплення літака у Мінську: Режим Лукашенка напав на три країни ЄС

Примусова посадка в аеропорту Мінська літака Ryanair сполученням Афіни-Вільнюс фактично є нападом принаймні на три країни ЄС.

На цьому наголосив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, передає Укрінформ із посиланням на Wirtualna Polska.

“Те, що особливо важливо і що потрібно підкреслити, є факт, що здійснено напад принаймні на три країни ЄС: Грецію, з території якої стартував літак, Литву, яка була місцем призначення, і Польщу, де літак був зареєстрований, а громадяни якої, а також й ряду інших країн ЄС, були на його борту”,- зазначив Яблонський.

Він запевнив, що реакція ЄС буде “негайною і рішучою”.

За його словами, вже є пропозиції санкцій проти режиму Лукашенка: заборона польотів літаків, зареєстрованих в Білорусі, закриття повітряного простору Білорусі для руху повітряних суден. На практиці це означало б заборону польотів літаків з країн ЄС над територією Білорусі.

На переконання польського дипломата, Білорусь відчує на собі наслідки “відвертого і відкритого” порушення міжнародних конвенцій, зокрема Чиказької.

Яблонський повідомив, що ймовірно, цю операцію спецслужби Білорусі здійснили спільно із спецслужбами Росії.

“Співпраця Білорусі й Росії у такого роду діях вже помітна тривалий час. У зв’язку з цим те, що там відбувається, не може залишатися без наслідків для іншого співучасника (Росії - ред.)”, - констатував заступник глави МЗС Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, вчора у Національному аеропорту Мінська позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту. За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta журналіста Романа Протасевича, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.