МЗС Польщі - про захоплення літака у Мінську: Режим Лукашенка напав на три країни ЄС
На цьому наголосив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, передає Укрінформ із посиланням на Wirtualna Polska.
“Те, що особливо важливо і що потрібно підкреслити, є факт, що здійснено напад принаймні на три країни ЄС: Грецію, з території якої стартував літак, Литву, яка була місцем призначення, і Польщу, де літак був зареєстрований, а громадяни якої, а також й ряду інших країн ЄС, були на його борту”,- зазначив Яблонський.
Він запевнив, що реакція ЄС буде “негайною і рішучою”.
За його словами, вже є пропозиції санкцій проти режиму Лукашенка: заборона польотів літаків, зареєстрованих в Білорусі, закриття повітряного простору Білорусі для руху повітряних суден. На практиці це означало б заборону польотів літаків з країн ЄС над територією Білорусі.
На переконання польського дипломата, Білорусь відчує на собі наслідки “відвертого і відкритого” порушення міжнародних конвенцій, зокрема Чиказької.
Яблонський повідомив, що ймовірно, цю операцію спецслужби Білорусі здійснили спільно із спецслужбами Росії.
“Співпраця Білорусі й Росії у такого роду діях вже помітна тривалий час. У зв’язку з цим те, що там відбувається, не може залишатися без наслідків для іншого співучасника (Росії - ред.)”, - констатував заступник глави МЗС Польщі.
Як повідомляв Укрінформ, вчора у Національному аеропорту Мінська позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту. За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач.
У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta журналіста Романа Протасевича, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.