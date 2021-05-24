МЗС Канади закликає Білорусь звільнити журналіста Протасевича

МЗС Канади закликає Білорусь звільнити журналіста Протасевича

Укрінформ
Білорусь відверто порушила свободу слова та порушила роботу цивільної авіації, примусивши приземлитися літак Ryanair та арештувавши Романа Протасевича.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр закордонних справ Канади Марк Гарно.

“Примусова зміна курсу та посадка літака Ryanair у Мінську й арешт журналіста Романа Протасевича - це серйозне втручання у цивільну авіацію та відвертий напад на свободу слова. Канада закликає Білорусь звільнити Протасевича”, - зазначив Гарно.

Читайте також: Мінськ серйозно посягає на свободу цивільної авіації в Європі – Маас

Як вже повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська учора позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

Читайте також: Протасевича вистежували ще перед вильотом з Афін - Nexta

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-