Гендиректор Ryanair назвав розворот літака «навмисним викраденням»

Гендиректор Ryanair направив листа до Департаменту авіації Білорусі, в якому назвав розворот літака «навмисним викраденням»

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Wall Street Journal.

Листа, про який раніше не повідомлялося, було відправлено цього тижня генеральним директором Ryanair Майклом О'Лірі директору департаменту авіації Білорусі.

У листі О'Лірі охарактеризував інцидент як «навмисне і незаконне» викрадення і «незаконну і ганебну акцію».

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Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.