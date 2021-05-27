У Швейцарії підтвердили, що лист про «мінування» Ryanair дуже запізнився

Швейцарський провайдер Proton Technologies AG підтвердив, що повідомлення про мінування літака Ryanair, на якому летів білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич, було надіслано після розвороту авіасудна в напрямку Мінська.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

"Ми не бачили достовірних доказів того, що твердження Білорусі відповідають дійсності. Ми будемо підтримувати європейські органи в їхніх розслідуваннях після отримання юридичного запиту", - йдеться у заяві швейцарської компанії.

Раніше некомерційному центру «Досьє» та виданню The Daily Beast і Der Spiegel вдалося отримати і проаналізувати передбачуваний електронний лист, відправлений «представником ХАМАС» у мінський аеропорт із загрозою вибуху літака Ryanair. Як виявилося, його надіслали майже через пів години після того, як диспетчери попередили екіпаж про лист.

Зазначалося, що лист був відправлений із захищеного сервісу електронної пошти Protonmail, зареєстрованого в Швейцарії.

Як повідомлялося, в неділю, 23 травня, білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливості теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

Водночас політ не продовжили ще четверо людей. Є припущення, що на борту літака були чотири агенти російських спецслужб, які супроводжували операцію білоруських спецслужб.

Неформальний саміт ЄС погодився ввести нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка і ряду компаній, в четвер має терміново зібратися комісія ІСАО з цього приводу.