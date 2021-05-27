Пілотам Ryanair повідомили про «бомбу» раніше, ніж білоруські диспетчери отримали листа - ЗМІ

Передбачуваного електронного листа, відправленого «представником ХАМАС» у мінський аеропорт із загрозою вибуху літака Ryanair отримали майже через пів години після того, як диспетчери попередили екіпаж про нього.

Як передає Укрінформ, передбачувану копію листа вдалося отримати і проаналізувати некомерційному центру «Досьє» Михайла Ходорковського спільно з виданнями The Daily Beast і Der Spiegel.

Як повідомляють розслідувачі, 23 травня о 12:25 дня за білоруським часом на електронну пошту адміністрації «Литовських аеропортів» надійшов лист із загрозою вибуху бомби на борту літака рейсу FR4978, відправлений з адреси ahmed_yurlanov1988@protonmail.com.

О 12:30 літак увійшов у повітряний простір Білорусії. Як випливає зі стенограми переговорів диспетчерів з пілотами Ryanair, тієї ж хвилини білоруська сторона поінформувала екіпаж про передбачувану загрозу вибуху. О 12:33 диспетчер повідомив пілоту про те, що лист із повідомленням про бомбу був відправлений одразу в кілька аеропортів. Однак, як з'ясував Центр «Досьє», на той момент лист від «терористів» отримали тільки «Литовські аеропорти». Грецьке управління цивільної авіації заявило, що в афінський аеропорт лист із загрозою про бомбу не надходив.

О 12:47 літак змінив курс і полетів у бік Мінська. В офіційній заяві Управління авіації Мінтрансу Білорусі не розкриваються подробиці про час отримання електронного листа, проте «Досьє» з'ясувало, що копія листа від користувача Ahmed Yurlanov прийшла на електронну пошту Національного аеропорту Мінська (info@airport.by) о 12:57 дня за білоруським часом - тобто майже через пів години після передачі повідомлення про можливе замінування борту.

«У версії білоруської влади безліч протиріч. ХАМАС офіційно спростував причетність до відправки листа і заявив, що не вдається до подібних методів. Вимогу перестати підтримувати ізраїльську сторону навряд чи можна було виконати менше, ніж за годину - стільки літаку залишалося летіти до Вільнюса. А в Газі в той момент уже був оголошений режим припинення вогню. Реальність фігури Ахмеда Урланова також викликає питання. Однак нестикування з часом, мабуть, найбільш очевидна», - йдеться в публікації.

Крім того, під час свого виступу Олександр Лукашенко розповів, що повідомлення було надіслано зі Швейцарії. Швидше за все, це говорить про його технічну неграмотність або бажання ввести публіку в оману, вважають автори публікації.

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«Лист був відправлений із захищеного сервісу електронної пошти Protonmail, зареєстрованого в Швейцарії. Такі повідомлення містять заголовок, де вказується IP-адреса сервера Protonmail (185.70.40.138). Наприклад, якщо відправити повідомлення з акаунта Protonmail на Gmail, то IP-адреса, яка вказана в заголовку цього листа, буде збігатися з адресою сервера Protonmail у Швейцарії. Тому у випадку з повідомленням, відправленим з адреси ahmed_yurlanov1988@protonmail.com, точне місцезнаходження користувача визначити неможливо», - йдеться в розслідуванні.

Як повідомлялося, в неділю, 23 травня, білоруська влала вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливості теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

У той же час політ не продовжили ще чотири людини. Є припущення, що на борту літака були чотири агенти російських спецслужб, які супроводжували операцію білоруських спецслужб.

Неформальний саміт ЄС погодився ввести нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенко і ряду компаній, в четвер має терміново зібратися комісія ІСАО з цього приводу.