Президент Австрії назвав примусову посадку літака Ryanair повітряним піратством

Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен назвав абсолютно неприйнятним інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську, що слід розцінювати як акт повітряного піратства.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це австрійський президент сказав у середу під час пресконференції у Відні за результатами переговорів з президентом Естонії Керсті Кальюлайд.

"Те, що відбулося у неділю є неприйнятним у всіх сенсах. Це державне викрадення, акт піратства, повітряного піратства, а саме: це викрадення літака Ryanair, подальше затримання журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги", - зазначив Ван дер Беллен.

Він закликав білоруський режим негайно звільнити обох затриманих, як і інших політичних в’язнів.

"Насильство і репресії, які режим Лукашенка після очевидно сфальсифікованих президентських виборів здійснював проти мирних демонстрантів, ЗМІ та продовжує проводити сьогодні, є неприйнятними. На жаль, режим до цього моменту категорично відхиляв усі зусилля австрійської сторони налагодити діалог між ним і опозицією", - додав президент Австрії.

За його словами, економічні і персональні санкції наразі є єдиним інструментом, за допомогою якого Євросоюз може чинити тиск на білоруський режим. Водночас за можливості, треба роботи так, щоб "вони були спрямовані проти режиму і не зачіпали населення".

Як відомо, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував із Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська.

Посадка відбулася вимушено після того, як білоруські диспетчери повідомили екіпажу, що на борту нібито знаходиться бомба. При цьому до лайнера вилетів білоруський винищувач, під загрозою якого літак Ryanair розвернувся та полетів до Мінська.

Як виявилося у подальшому, повідомлення про нібито мінування було спецоперацією білоруського КГБ з метою затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту літака. Після приземлення він та його подруга Софія Сапега були затримані білоруською владою.

Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О `Лірі назвав інцидент "актом повітряного піратства".

Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, висунули вимогу негайно звільнити журналіста та рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам – не приймати рейси білоруського перевізника "Белавіа".