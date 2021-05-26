«Це фальшива інформація»: Польща відреагувала на заяви Лукашенка про вибухівку на Ryanair

Слова Олександра Лукашенка про те, що електронні повідомлення про наявність вибухівки на борту літака Афіни-Вільнюс та інших об’єктах в Білорусі походять з польських, литовських та латвійських IP-адресів, “не слід сприймати серйозно”.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, передає Укрінформ з посиланням на РАР.

“Це чергова фальшива інформація, якою Олександр Лукашенко намагається ввести громадську думку в оману, щоб виправдати свої дії щодо переслідування опозиції, ув’язнення людей, застосування щодо них тортур. Думаю, що ніхто відповідальний не повинен серйозно сприймати це висловлювання”, - заявив Яблонський.

Він підкреслив, що потрібно весь час нагадувати, що у білоруських в’язницях безпідставно утримуються білоруські опозиціонери та польські діячі в РБ.

“Доки їх не буде звільнено, потрібно здійснювати міжнародний тиск на Білорусь”, - зазначив Яблонський.

Cпівзасновник телеграм-каналу Nexta Степан Путило в ефірі радіо RMF FM заявив у середу, що з Протасевичем була розмова про те, що не варто літати пасажирськими літаками над територією Білорусі. Однак ніхто не сподівався, що білоруський режим наважиться на акт міжнародного тероризму у вигляді захоплення літака.

Путило зауважив, що з моменту затримання Протасевича в редакції Nexta отримують сотні електронних повідомлень з погрозами фізичної розправи. Він підкреслив, що схожі повідомлення у редакції отримували у серпні під час найбільших протестів проти Лукашенка. За його словами, у редакції Nexta готові до провокацій білоруських і російських спецслужб, будинок цілодобово охороняє польська поліція.

На його переконання, режим у Мінську потрібно визнати терористичним, припинити з ним будь які контакти, навіть дипломатичні, і застосувати жорсткі санкції, наприклад відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, примусили приземлитися в аеропорту Мінська через повідомлення про мінування.

Це була спецоперація білоруського КГБ із метою затримання засновника телеграм-каналу Nexta Протасевича, який перебував на борту літака. Після приземлення він та його подруга Софія Сапега були затримані.

Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, висунули вимогу негайно звільнити журналіста та рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам – не приймати рейси білоруського перевізника Belavia.

Лукашенко заявив, що Протасевич начебто планував влаштувати в Білорусі "кривавий заколот", а також "вбивав людей на південному сході України".

Фото: twitter.com/cp_komunikaty