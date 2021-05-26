Білорусь слід оминати всім авіакомпаніям Європи - EASA

Європейський авіаційний регулятор EASA закликав авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У заяві авіарегулятора йдеться, що примусова зміна напрямку польоту рейсу Ryanair поставила під сумнів здатність Білорусі забезпечити безпечне небо: «Діяльність, яка здійснюється Білоруссю, склали підвищений ризик для безпеки польоту (Ryanair) і поставили під сумнів здатність Білорусі надавати безпечні аеронавігаційні послуги».

Агентство радить авіакомпаніям ЄС, а також перевізникам, що не входять в ЄС, які летять в або з блоку, уникати повітряних трас, за винятком надзвичайних ситуацій.

У понеділок міністри Євросоюзу закликали перевізників ЄС уникати польотів над Білоруссю, хоча жодних офіційних заходів ще не було прийнято. Втручання EASA з міркувань безпеки відрізняється від міністерської загрози політичних санкцій і включає в себе авіакомпанії, що не входять до ЄС, які в деяких випадках продовжують літати над Білоруссю - частиною основного коридору між Азією та Європою.

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Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений на аеродромі Мінська нібито через сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

На борту лайнера знаходилися редактор внесеного в Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор також визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Їх було затримано.

Євросоюз і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.