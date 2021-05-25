У МЗС пояснили, чому Україна заборонила польоти до Білорусі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення України припинити авіасполучення з Білоруссю зумовлене не лише політичними міркуваннями, а й безпековими.

Про це він розповів телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

За словами глави українського МЗС, влада Білорусі "перетнула чергову червону лінію у ставленні не лише до своїх громадян, а й до громадян інших країн та до міжнародного права".

"Безумовно, такі дії не можуть залишатися без відповіді, тому що, якщо зараз спустити це з рук, то завтра Олександр Лукашенко піде далі та зробить щось іще більш нахабне та більш жорстоке. Тому відповідь має бути дуже принциповою", — зазначив Кулеба.

Міністр закордонних справ додав, що ця заборона означає, що літакам не можна буде літати з аеропортів України в аеропорт Білорусі, а українським авіакомпаніям - здійснювати транзит через повітряний простір Білорусі.

"Чому ухвалено це рішення? Воно, на перший погляд, може здатися політичним, і воно є таким. Але воно також є безпековим, тому що дії білоруської влади є непередбачуваними, і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі. Тому ми маємо дбати про безпеку українських громадян", — заявив міністр.

Читайте також: Білорусь направила Україні ноту протесту через припинення авіасполучення

Він також зазначив, що подібне рішення ухвалили і країни Європейського Союзу. Тож Білорусь буде недоотримувати транзитні кошти від авіакомпаній.

"Я також хочу наголосити, що це рішення призведе до певного збільшення прибутків України, тому що авіакомпанії Європейського Союзу та інших держав світу, які раніше пролітали над Білоруссю і сплачували в її бюджет відповідні кошти, тепер пролітатимуть через Україну і, відповідно, сплачуватимуть транзитні кошти нашій державі. Але насамперед в цій ситуації ми дбаємо, безумовно, про захист наших громадян і про те, щоб влада Білорусі схаменулася, зупинилася в своєму свавіллі та почала поважати права людини та міжнародні правила", — наголосив глава МЗС України.

Читайте також: Столтенберг схвалює реакцію ЄС на перехоплення літака Білоруссю

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалив, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 год. 26 травня.

Це рішення спричинене затриманням у Мінську 23 травня одного з засновників опозиційного Tелеграм-каналу Nexta Романа Протасевича після екстреної посадки пасажирського літака компанії Ryanair, на борту якого він летів із Афін у Вільнюс, через повідомлення про нібито мінування.