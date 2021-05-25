Столтенберг схвалює реакцію ЄС на перехоплення літака Білоруссю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав нові заходи проти Білорусі, що були в понеділок погоджені на рівні Європейської Ради, та закликав владу Білорусі негайно звільнити журналіста Романа Протасевича та затриману разом з ним Софію Сапегу, які були захоплені у неділю в Мінську після примусового приземлення цивільного літака Ryanair.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у інформації, яку Столтенберг оприлюднив на своїй сторінці в Твітері за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Естонії пані Кая Каллас (Kaja Kallasйого).

«Ми обговорили Білорусь, де я привітав нові заходи з боку ЄС. Має бути негайне міжнародне розслідування цього небезпечного примусового приземлення. Журналіст Роман Протасевич та Софія Сапега мають бути негайно звільнені», - наголосив керівник Альянсу.

Як повідомлялося, 23 травня у Мінську примусову надзвичайну посадку здійснив літак компанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс. Приводом для такої примусового приземлення став сигнал про наявність вибухівки на борту літака, що надійшов від білоруських диспетчерів, при цьому пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач.

Після екстреної посадки літака у Мінську влада Білорусі затримала засновника опозиційного каналу Nexta журналіста Романа Протасевича, який знаходився на борту цього рейсу. Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення цивільного літака.

Фото: Твіттер