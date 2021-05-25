Білорусь могла спровокувати катастрофу літака Ryanair - Данілов

Білоруська влада у намаганнях придушити свободу слова перетнула чергову «червону лінію», затримавши білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

На цьому наголосив у дописі у Фейсбуці секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє Укрінформ.

«Затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську – це відвертий виклик усьому демократичному світові, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами. Білоруська влада у своїх намаганнях придушити свободу слова перетнула чергову «червону лінію», і такі дії не можуть залишитися без відповіді. Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко», - наголосив Данілов.

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За його словами, Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації у Білорусі і солідаризується з білоруським народом у його намаганні домогтися справедливих виборів і справжньої державної незалежності.

Водночас секретар РНБО наголосив, що рішення посадити літак Ryanair могло призвести до катастрофи.

«Авантюристичні рішення, які приймаються в умовах одноосібної диктатури, як показує авіаційна історія, призводить до масових людських жертв, як це було у ситуації з катастрофою рейсу МН-17 (2014 р.), збиттям українського Boeing 737 під Тегераном (2020 р.) тощо. Саме в цьому ряду дій, які сповна можна назвати проявом державного тероризму, - підняття у повітря для супроводження посадки рейсу Ryanair у Мінську бойового літака МіГ-29 білоруських збройних сил, - рішення, яке могло призвести до авіаційної катастрофи», - наголосив очільник Радбезу.

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Він зазначив, що у ситуації війни, в якій перебуває Україна, рішення керівництва держави зумовлені інтересами національної безпеки, тож Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і заборони прольоту повітряним суднам з українською реєстрацією до та через територію Білорусі.

Секретар РНБО також нагадав, що Кабінет Міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні ухвалив рішення припинити авіасполучення з Білоруссю з 00 год. 00 хв 26 травня. Українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Як повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська 24 травня позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Олександра Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак перебував поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки попрямував до Мінська.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали Романа Протасевича - одного з засновників каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які перебували на борту цього рейсу.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала «повністю неприйнятною» примусову посадку білоруською владою в аеропорту Мінська рейсового літака компанії Ryanair.