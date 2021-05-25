Авіакомпанії Finnair та Air France відмовилися від польотів над Білоруссю

Найбільші авіаперевізники Фінляндії і Франції - Finnair та Air France - не використовуватимуть повітряний простір Білорусі для здійснення своїх рейсів.

Фінська компанія повідомила про це у Твітері, передає Укрінформ.

«Ми не будемо використовувати повітряний простір Білорусі до подальшого повідомлення. Наступний наш рейс, що постраждав – до Газіпаші наступної середи. Згідно з рекомендацією Traficom, цей маршрут буде уникати повітряного простору Білорусі. Ця зміна зробить час польоту дещо довшим», - йдеться у дописі.

Французький національний авіаперевізник Air France також оголосив, що призупиняє польоти в авіапросторі над Білоруссю.

Ця заява прозвучала після того, як держсекретар (міністр-делегат) із транспорту при міністерстві екологічних перетворень Франції Жан-Батист Джеббарі оголосив про те, що з міркувань безпеки він попросив авіакомпанії, що працюють у Франції, уникати повітряного простору Білорусі до подальшого повідомлення.

Крім того, Франція призупинила дозвіл на польоти білоруської авіакомпанії «Белавіа» у своєму повітряному просторі.

Раніше міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс доручив Управлінню цивільної авіації (CAA) вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі, "щоб гарантувати безпеку пасажирів".

Окрім цього, британський уряд негайно відкликав дозвіл білоруської авіакомпанії "Белавіа" на виконання рейсів до Сполученого Королівства.

Євросоюз рекомендував європейським авіаперевізникам оминати Білорусь та заборонив компаніям цієї країни польоти у повітряному просторі ЄС.

Як повідомлялося, минулої неділі, 23 травня, в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, що надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував військовий винищувач.

Після екстреної посадки затримали співзасновника каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецслужб Білорусі, що піддала ризику життя екіпажу та всіх пасажирів на борту цього літака.