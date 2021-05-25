Франція призупинила ліцензію на польоти «Белавіа»

Франція призупинила дозвіл на польоти білоруської авіакомпанії «Белавіа» у своєму повітряному просторі.

Як передає Укрінформ, про це написав держсекретар (міністр-делегат) із транспорту при міністерстві екологічних перетворень Франції Жан-Батист Джеббарі у Твіттері.

"З міркувань безпеки я попросив авіакомпанії, що працюють у Франції, уникати повітряного простору Білорусі до подальшого повідомлення. Я також призупинив дозвіл на діяльність (у Франції – ред.) авіакомпанії "Белавіа", - наголосив він.

Раніше міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс доручив Управлінню цивільної авіації (CAA) вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі, "щоб гарантувати безпеку пасажирів".

Окрім цього, британський уряд негайно відкликав дозвіл білоруської авіакомпанії "Белавіа" на виконання рейсів до Сполученого Королівства.

Євросоюз рекомендував європейським авіаперевізникам оминати Білорусь та заборонив компаніям цієї країни польоти у повітряному просторі ЄС.

Як повідомлялося, минулої неділі, 23 травня, в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, що надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував військовий винищувач.

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Після екстреної посадки затримали співзасновника каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецслужб Білорусі, що піддала ризику життя екіпажу та всіх пасажирів на борту цього літака.

Фото: EPA/UPG