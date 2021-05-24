Білоруські державні ЗМІ показали «зізнання» Протасевича
На відео Протасевич заявляє, що перебуває зараз у СІЗО №1 міста Мінськ, «співпрацює зі слідством у справі про організацію масових заворушень у Білорусі», а також говорить, що ставляться до нього «максимально коректно й за законом».
Також Портасевич заявив, що «не має проблем зі здоров'ям».
Раніше в МВС Білорусі заявили, що Романа Протасевича тримають у СІЗО №1 управління Департаменту виконання покарань по Мінську та Мінській області.
Водночас мати Романа Протасевича повідомила, що її сина «в критичному стані» знайшли в одній із мінських лікарень.
Як відомо, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська. Повідомлялося, що пасажирський літак посадили через сигнал про замінування, і за дорученням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо було піднято винищувач МіГ-29. На борту лайнера перебували колишній редактор визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Їх обох затримали.
У ЄС та США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.
Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав інцидент "угоном, скоєним за підтримки держави".
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецспецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що поставило під ризик життя екіпажу та всіх пасажирів, які перебували на борту.
Фото: euroradio.fm