Затримання Протасевича: генсек ООН закликає до незалежного розслідування

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість перехопленням літака Ryanair у Мінську й затриманням опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Як передає кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це повідомив ЗМІ речник генсека Стефан Дюжжарик.

«Генеральний секретар підтримує заклики до проведення повного, прозорого і незалежного розслідування цього тривожного інциденту й закликає всі відповідні сторони співпрацювати з таким розслідуванням», - сказав речник генсека.

Як повідомлялося, Білорусь змусила сісти літак Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, в Мінську під вигаданим приводом наявності бомби на борту. На борту після проведеної перевірки не було виявлено нічого незвичайного, але 26-річного опозиційного журналіста Романа Протасевича, критика білоруського президента Олександра Лукашенко, затримали.