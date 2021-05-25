Байден закликає Мінськ звільнити Протасевича та інших політв’язнів

Президент США Джо Байден виступив з вимогою до влади Білорусі негайно звільнити затриманого журналіста Романа Протасевича, а також інших політв’язнів.

Про це йдеться в офіційній заяві президента США, оприлюдненій на сайті Білого дому, передає Укрінформ.

«Примусова зміна курсу комерційного рейсу Ryanair… а також арешт Романа Протасевича, білоруського журналіста, який подорожував за кордоном, є прямим порушенням міжнародних норм», - підкреслив американський президент.

Він заявив, що Сполучені Штати рішуче засуджують ці дії білоруського режиму: «Цей ганебний інцидент, а також відео з паном Протасевичем, яке вочевидь було зроблене під примусом, є ганебним наступом як на політичне інакомислення, так і на свободу преси. США приєднуються до країн усього світу, вимагаючи звільнення Протасевича, а також сотень політичних в'язнів, яких несправедливо утримує режим Лукашенка».

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Глава Білого дому також підтримав ідею негайного міжнародного розслідування для з'ясування всіх обставин цієї справи.

«Я вітаю новину про те, що Євросоюз закликав до цілеспрямованих економічних санкцій та інших заходів, і попросив мою команду розробити відповідні варіанти притягнення до відповідальності винних», - указав американський президент.

Байден нагадав, що білоруський народ впродовж місяців вимагав демократії, поваги до прав людини та основних свобод: «Я вітаю мужність і рішучість білорусів, які борються за основні права, зокрема журналістів, таких як Роман Протасевич, а також лідерів опозиції, таких як Світлана Тихановська та її чоловік Сергій Тихановський. США надалі стоятимуть разом з народом Білорусі в його боротьбі».

Як повідомляв Укрінформ, лідери ЄС висловили намір ввести нові персональні й економічні санкції проти режиму Лукашенка, а також продовжити підтримку громадянського суспільства Республіки Білорусь.

Фото: Фейсбук