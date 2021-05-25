«Белавіа» почала скасовувати рейси після заборони ЄС на польоти

Білоруська авіакомпанія «Белавіа» вирішила скасувати рейси до Лондона і Парижа у період з 25 травня по 30 жовтня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті компанії, передає Укрінформ.

«У зв'язку з рішенням урядів Великої Британії та Франції про заборону виконання рейсів «Белавіа» до/з Великої Британії і Франції ми змушені скасувати польоти до Лондона і Парижа з 25 травня по 30 жовтня 2021 року», - йдеться в заяві.

Зазначається, що пасажири можуть повернути повну вартість квитків без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка. Для цього їм необхідно звернутися за місцем покупки авіаквитків.

Раніше міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс доручив Управлінню цивільної авіації (CAA) вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі, "щоб гарантувати безпеку пасажирів".

Крім цього, британський уряд негайно відкликав дозвіл білоруської авіакомпанії "Белавіа" на виконання рейсів до Сполученого Королівства.

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Держсекретар (міністр-делегат) з питань транспорту при міністерстві екологічних перетворень Франції Жан-Батист Джеббарі оголосив про те, що з міркувань безпеки він попросив авіакомпанії, що працюють у Франції, уникати повітряного простору Білорусі до подальшого повідомлення.

Крім того, Франція призупинила дозвіл на польоти білоруської авіакомпанії «Белавіа» в своєму повітряному просторі.

Євросоюз рекомендував європейським авіаперевізникам обходити Білорусь і заборонив компаніям цієї країни польоти в повітряному просторі ЄС.

Ряд компаній, серед яких Finnair, Air France, Singapore Airlines і інші, не використовуватимуть авіапростір Білорусі.

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Як повідомлялося, минулої неділі, 23 травня, в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, який надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував військовий винищувач.

Після екстреної посадки затримали співзасновника каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в країні після сфальсифікованих президентських виборів у серпні минулого року.

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Керівник білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецслужб Білорусі, яка піддавала ризику життя екіпажу і всіх пасажирів на борту цього літака.