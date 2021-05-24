ІСАО збирає екстрене засідання через інцидент із літаком у Білорусі

У зв’язку з інцидентом із пасажирським літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) збереться на екстрене засідання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці організації в Твітері.

«Президент Ради ICAO скликав термінове засідання 36 дипломатичних представників у Раді ICAO на 27 травня з приводу інциденту, пов’язаного із рейсом Ryanair FR4978 у повітряному просторі Білорусі», - йдеться в повідомленні.

Варто наголосити, що до цього в ІСАО лише висловлювали стурбованість через примусову посадку цивільного літака у Мінську.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції відзначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них - подруга Протасевича Софія Сапега).

Згодом Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з та до України.

Уряд Литви вирішив з 25 травня заборонити прибуття в країну і відбуття з Литви літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі.

Також латвійська авіакомпанія AirBaltic вирішила не літати над Білоруссю (було змінено маршрути щонайменше двох рейсів авіакомпанії - Рига-Одеса та Рига-Тбілісі), а угорська авіакомпанія Wizz Air в понеділок вже направила рейс Київ-Таллінн в обхід повітряного простору Білорусі.