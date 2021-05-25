ОБСЄ проведе спецзасідання, де розгляне «білоруське питання»

Під час спецзасідання Постійної ради ОБСЄ у вівторок планують розглянути, зокрема, ситуацію навколо примусового приземлення в аеропорту Мінська рейсового літака компанії Ryanair.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив поінформований співрозмовник в ОБСЄ.

"Білоруське питання планується розглянути під час сьогоднішнього спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ", - повідомив він.

Спецзасідання Постради ОБСЄ у вівторок планувалося ще раніше, до здійснення акту повітряного піратства з боку режиму Лукашенка. Заплановано, що на ньому, зокрема, виступатиме міністр закордонних справ Азербайджану.

Водночас, як зазначив співрозмовник, делегація Євросоюзу в ОБСЄ має намір винести на порядок денний цього спецзасідання і питання Білорусі з огляду на його нагальність та важливість.

Засідання Постійної ради розпочнеться близько 15.00 за Віднем (16.00 по Києву).

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував із Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська.

Посадка була зроблена вимушено після того, як білоруські диспетчери повідомили екіпажу, що на борту нібито знаходиться бомба. При цьому до лайнера вилетів білоруський винищувач, під загрозою якого літак Ryanair розвернувся та полетів до Мінська.

Як виявилося, надалі повідомлення про нібито мінування було спецоперацією білоруського КДБ з метою затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту літака. Після приземлення він та його подруга були затримані білоруською владою.

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Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О`Лірі назвав інцидент "актом повітряного піратства".

Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, висунули вимогу негайно звільнити журналіста та рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам – не приймати рейси білоруського перевізника Belavia.