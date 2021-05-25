«Це не його слова»: батько Протасевича прокоментував «зізнання» сина

Батько опозиційного блогера Романа Протасевича, коментуючи оприлюднене нібито відеозізнання сина, заявив, що у Романа, ймовірно, ніс зламаний, а обличчя загримоване, щоб приховати сліди побоїв.

Про це Дмитро Протасевич заявив у відеоінтерв'ю ЗМІ, передає Укрінформ з посиланням на Daily Mail.

«Я думаю, що його примусили (записати відеозізнання - ред.). Це не його слова, не його інтонація, поводиться він дуже скуто, він дуже нервує, це видно. Швидше за все, у нього зламаний ніс, оскільки дещо змінена форма носа і видно великі сліди пудри на передній частині носа. У нього ліва частина (обличчя - ред.) вся запудрена і трішечки є припухлість на лівому боці», - сказав батько Протасевича.

За його словами, на столі біля Романа лежить не його пачка сигарет, оскільки він такі не курить.

«Так що я думаю, що його, швидше за все, примусили... Тим більше, давати зізнавальні покази в організації масових заворушень мій син не може, тому що він їх просто не вчиняв... Швидше за все, його просто примусили, примусили записати це відеозвернення. Тим більше, ми не можемо сказати точно, о котрій це повідомлення було записане і наскільки воно відповідає дійсності», - додав Дмитро Протасевич.

На його думку, операція із затриманням Романа була побудована на тому, щоб захопити в полон одного з засновників телеграм-каналу Nexta. «Хоча він і не є головним редактором, це є актом помсти, для науки іншим», - зазначив Дмитро Протасевич.

Як повідомлялося, 24 травня державні ЗМІ Білорусі показали відео із захопленим Романом Протасевичем, який дає «зізнавальні покази». Судячи з усього, він побитий.

На відео Протасевич заявляє, що перебуває зараз у СІЗО №1 міста Мінська, «співпрацює зі слідством у справі про організацію масових заворушень у Білорусі». За словами журналіста, ставляться до нього «максимально коректно і згідно з законом», і він «не відчуває проблем зі здоров'ям».

23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська. Повідомлялося, що пасажирський літак посадили через сигнал про замінування, і за дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29. На борту лайнера знаходилися редактор внесеного до списку екстремістських Телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Обох затримала білоруська влада.

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В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.

Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О`Лірі назвав інцидент "викраденням, вчиненим за підтримки держави", схожим на "спробу влади Білорусі зняти з борту журналіста і його подругу".

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що становило ризик для життя екіпажу і всіх пасажирів, які перебували на борту.