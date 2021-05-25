Білоруси по всьому світу провели акції на підтримку затриманого Протасевича

Білоруська діаспора провела акції солідарності у багатьох великих містах Канади, Італії, Польщі, Литви, США, Німеччини, Великої Британії, Чехії, України та Латвії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеграм-канал Наша ніва.

Учасники акцій вимагають негайного звільнення опозиційного блогера і співзасновника каналу Nexta Романа Протасевича та сотень інших політичних в'язнів, розслідування політичних вбивств та шахрайства.

Білоруси також вимагають конкретних дій від урядів країн, в яких вони проживають.

Наша ніва опублікувала знімки з численних акцій білорусів.

Білоруська діаспора у світі провела акції солідарності зі затриманим Протасевичем / Фото: Наша Ніва

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська. Повідомлялося, що пасажирський літак посадили через сигнал про замінування, і за дорученням невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо було піднято винищувач МіГ-29. На борту лайнера перебували редактор внесеного до списку екстремістських телеграм-каналу "Беларусь головного мозга", колишній редактор визнаного в Білорусі екстремістським телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич та його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Їх обох затримала білоруська влада.

У ЄС та США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.

Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О `Лірі назвав інцидент "угоном, скоєним за підтримки держави", схожим на "спробу влади Білорусі зняти з борту журналіста та його подругу".

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спецспецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що поставило під ризик життя екіпажу та всіх пасажирів, які перебували на борту цього рейсу.

Фото: телеграм-канал Наша ніва