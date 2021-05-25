Меркель заявила про подальші відповіді ЄС на дії Лукашенка

Лідери країн ЄС були дуже швидкі в прийнятті відповіді на останні дії білоруської влади та дали завдання своїм главам МЗС підготувати подальші санкційні кроки.

Про них сказала канцлер ФРН Ангела Меркель після завершення саміту ЄС у Брюсселі у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.

Лідери ЄС «дуже інтенсивно», за словами Меркель, обговорили ситуацію з надзвичайною посадкою літака в Мінську, та всі погодилися, що це є «безпрецедентним випадком і неприйнятною поведінкою білоруської влади, яка поставила під загрозу життя багатьох людей». Лідери 27 країн дуже швидко дійшли консенсусу. Зокрема, вони погодилися, що ІКАО має ретельно та якнайскоріше розглянути цей випадок.

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Тим часом, зазначила Меркель, міністри закордонних справ отримали завдання додати подальших персон та організації до санкційного списку, в якому вже налічується кілька білоруських політиків і власне президент республіки Олександр Лукашенко, а також узгодити подальші економічні санкції, серед яких - заборона прольоту білоруськими літаками через повітряний простір ЄС. Керівники країн-членів ЄС також радять своїм авіаперевізникам уникати польотів над Білоруссю.

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Абсолютно очевидним, за словами Меркель, є те, що примусова посадка літака під приводом нібито безпекової загрози повітряному судну, до того ж притягування до всієї ситуації угруповання ХАМАС з наступним спростуванням, «була використана для того, аби кинути в тюрму опонента». Вона назвала цю ситуацію такою, що «не має подібних прикладів».

Меркель також повідомила, що тема можливої участі російських спецслужб в операції з примусової посадки літака не обговорювалася в колі лідерів під час їх неформальної зустрічі цього тижня в Брюсселі. За словами політика, немає підтверджених даних щодо участі російських спецслужб в білоруській операції. Загалом дискусії щодо відносин ЄС із Росією та щодо інциденту в Мінську велися без зв’язку одна з одною.

Саміт ЄС проходив у Брюсселі за фізичної присутності лідерів 27 країн 24-25 травня. Тема відносин з Росією була однією з головних на ньому.

Як повідомлялося, в неділю, 23 травня, білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливості теракту на борту. У Мінську послалися на лист від ХАМАС про бомбу у літаку, через що нібито і вирішили садити літак в столиці Білорусі. Радикально-ісламістське угруповання спростувало таку заяву влади Білорусі. Після посадки було заарештовано активіста та опозиційного журналіста Романа Протасевича та його супутницю.