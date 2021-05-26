Лукашенко заявив, що літак Ryanair з Протасевичем розвернули біля БілАЕС

Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування літака Ryanair, на якому знаходився опозиційний блогер Роман Протасевич, надійшло зі Швейцарії.

Про це Лукашенко заявив у вівторок у ході виступу в Овальному залі Будинку уряду перед парламентаріями, членами Конституційної комісії, повідомляє телеграм-канал «Пул Першого».

За його словами, літак розвернули біля БілАЕС.

Він додав, що «діяв законно, захищаючи людей, за всіма міжнародними правилами».

Лукашенко також заявив, що троє людей вийшли з літака у Мінську, щоб не повертатися з Вільнюса, але "з них зробили фейкових співробітників КДБ".

Як повідомлялося, минулої неділі, 23 травня, в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, який надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував військовий винищувач.

Після екстреної посадки затримали співзасновника каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в країні після сфальсифікованих президентських виборів у серпні минулого року.

Керівник білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецслужб Білорусі, яка наражала на ризик життя екіпажу і всіх пасажирів на борту цього літака.