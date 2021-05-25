«Потрійний напад» Лукашенка обійдеться йому дуже дорого – Маас
Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час спільної пресконференції з чеським колегою Якубом Кулганеком у вівторок у Берліні, передає кореспондент Укрінформу.
«Дії Лукашенка навряд чи можна переоцінити з точки зору підлості: життя більше 170 людей були піддані ризику заради того, щоб заарештувати одного журналіста», - заявив Маас.
Він назвав це потрійним нападом: на безпеку повітряного руху, на свободу преси та на європейських громадян на борту літака.
Міжнародна спільнота не потерпить такого перетинання межі, запевнив німецький дипломат. Важливо, за його словами, щоб ЄС реагував швидко і жорстко. Маас запевнив, що європейські країни швидко та рішуче розпочнуть втілювати заходи, схвалені на неформальному саміті ЄС напередодні. Конкретні заходи будуть обговорені вже цієї середи на зустрічі голів МЗС у Лісабоні. Метою кроків, що вживатимуться, є зачепити Лукашенка та його владний апарат, а не простих білорусів, які достатньо настраждалися під диктатором. Лукашенко, додав німецький політик, уже давно тримає власний народ у заручниках.
Маас поінформував, що напередодні обговорив цю тему з американським колегою Ентоні Блінкеном, з яким вони погодилися тісно координувати дії.
У четвер, 27 травня, відбудеться позачергове засідання Європейського агентства цивільної авіації IKAO, яке розгляне прецедент.
«Кожному диктатору, який грається з такими думками, слід чітко пояснити, що за це потрібно буде платити гірку ціну», - підкреслив Маас.
Як повідомлялося, у неділю, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливості теракту на борту. Після посадки було заарештовано активіста та опозиційного журналіста Романа Протасевича та його супутницю.
Фото: photothek.net