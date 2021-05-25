«Потрійний напад» Лукашенка обійдеться йому дуже дорого – Маас

Поведінка влади Білорусі та її очільника Олександра Лукашенка обійдуться їм дуже дорого.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час спільної пресконференції з чеським колегою Якубом Кулганеком у вівторок у Берліні, передає кореспондент Укрінформу.

«Дії Лукашенка навряд чи можна переоцінити з точки зору підлості: життя більше 170 людей були піддані ризику заради того, щоб заарештувати одного журналіста», - заявив Маас.

Він назвав це потрійним нападом: на безпеку повітряного руху, на свободу преси та на європейських громадян на борту літака.

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Міжнародна спільнота не потерпить такого перетинання межі, запевнив німецький дипломат. Важливо, за його словами, щоб ЄС реагував швидко і жорстко. Маас запевнив, що європейські країни швидко та рішуче розпочнуть втілювати заходи, схвалені на неформальному саміті ЄС напередодні. Конкретні заходи будуть обговорені вже цієї середи на зустрічі голів МЗС у Лісабоні. Метою кроків, що вживатимуться, є зачепити Лукашенка та його владний апарат, а не простих білорусів, які достатньо настраждалися під диктатором. Лукашенко, додав німецький політик, уже давно тримає власний народ у заручниках.

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Маас поінформував, що напередодні обговорив цю тему з американським колегою Ентоні Блінкеном, з яким вони погодилися тісно координувати дії.

У четвер, 27 травня, відбудеться позачергове засідання Європейського агентства цивільної авіації IKAO, яке розгляне прецедент.

«Кожному диктатору, який грається з такими думками, слід чітко пояснити, що за це потрібно буде платити гірку ціну», - підкреслив Маас.

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Як повідомлялося, у неділю, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливості теракту на борту. Після посадки було заарештовано активіста та опозиційного журналіста Романа Протасевича та його супутницю.

Фото: photothek.net