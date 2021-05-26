У Швейцарії після заяви Лукашенка сказали, що не знають про «мінування» літака Ryanair

Уряд Швейцарії заявив, що не знає про жодну загрозу вибуху, примусила пасажирський літак Ryanair приземлитися у Мінську 23 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Влада Швейцарії не знає про загрозу вибуху бомби на літаку Ryanair рейсом Афіни-Вільнюс. Тому від влади Швейцарії до білоруської влади не надходило повідомлень щодо цього", - йдеться у заяві швейцарського МЗС.

Як повідомлялося, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про загрозу вибуху, яке змусило приземлитися авіалайнер Ryanair, надійшло зі Швейцарії.

При цьому Лукашенко стверджує, що повідомлення про замінування літака авіакомпанії Ryanair надійшло до аеропортів Афін, Вільнюса та Мінська одночасно.

Минулої неділі, 23 травня, у Мінську здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, який летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став нібито сигнал про наявність вибухівки на борту, що надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував військовий винищувач.

Після екстреної посадки затримали співзасновника каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в країні після сфальсифікованих президентських виборів у серпні минулого року.

Своєю чергою у Міністерстві транспорту та комунікацій Білорусі заявляли, що повідомлення про нібито замінування літака Ryanair, на борту якого перебував Протасевич, надійшло від бойовиків ХАМАС. Згодом палестинське угруповання ХАМАС спростувало свою причетність до нібито "замінування" літака компанії Ryanair, який влада Білорусі примусила сісти у Мінську.

Фото: ЕРА