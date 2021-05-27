Євросоюз готує економічні санкції проти Білорусі – Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС, які проводять в четвер неформальну зустріч (Gymnich) у Лісабоні, обговорять реагування ЄС на піратське захоплення владою Білорусі європейського пасажирського літака та введення секторальних економічних санкцій Євросоюзу.

Як повідомляє Укрінформ, про це в Лісабоні перед початком зустрічі міністрів заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

«Ми сьогодні обговоримо Білорусь, це напевно. Лише два дні минуло після того, як лідери ЄС прийняли важливе рішення по Білорусі. Ми маємо намір обговорити, як імплементувати це рішення щодо запровадження економічних та секторальних санкцій проти Білорусі… Ми розпочнемо з Білорусі, із захоплення літака та затримання двох пасажирів – це щось таке, що є абсолютно неприйнятним», - сказав Боррель.

За його словами, іншими темами для неформальної дискусії європейських керівників зовнішньополітичних відомств стануть ситуація на Близькому Сході після сплеску конфлікту між Ізраїлем і Палестиною, партнерські відносини ЄС з країнами Африки, розвиток Індо-Тихоокеанської стратегії ЄС та конфлікти у країнах Східного Партнерства, які впливають на безпеку Європейського Союзу.

Боррель зауважив, що зустріч міністрів є неформальною, тож за її підсумками не планується прийняття офіційних документів.

Повний текст заяви Борреля оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Як повідомлялося, 23 травня у Мінську примусову надзвичайну посадку здійснив літак компанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс. Приводом для такого примусового приземлення став сигнал про наявність вибухівки на борту літака, що надійшов від білоруських диспетчерів, при цьому пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач.

Після екстреної посадки літака у Мінську влада Білорусі затримала засновника опозиційного каналу Nexta журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту цього рейсу. Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення цивільного літака.

Фото:и DPA