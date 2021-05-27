Україна має шукати заміну мінському майданчику через події у Білорусі – Кравчук

Україна має шукати заміну мінському майданчику через події у Білорусі – Кравчук

Укрінформ
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що події у Білорусі можуть негативно вплинути на ситуацію на сході України.

Про це він заявив в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Така ситуація у Білорусі може негативно вплинути на процеси, які відбуваються всередині Україні, і на ситуацію на Донбасі. Це безумовно. Тому ми дуже уважно маємо слідкувати за ситуацією на кордонах уже не тільки з Росією, а і з Білоруссю”, - сказав Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ вважає очевидним переформатування мінського формату і пошук іншого міста для проведення зустрічей.

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“Враховуючи ту ситуацію, яка склалася, ту диктаторську лінію, поведінку, яку демонструє зухвало самопроголошений президент Лукашенко, цілком зрозуміло, що ми навіть не можемо і розглядати це питання про точку обговорення тих проблем, які називаються мінський майданчик. Ми маємо шукати обов’язково інший майданчик”, - наголосив політик.

Кравчук також заявив про намір звертатися до ОБСЄ стосовно пошуку такого майданчика.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був затриманий опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич.

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Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка та низки компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

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