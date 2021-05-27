Україна має шукати заміну мінському майданчику через події у Білорусі – Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що події у Білорусі можуть негативно вплинути на ситуацію на сході України.

Про це він заявив в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Така ситуація у Білорусі може негативно вплинути на процеси, які відбуваються всередині Україні, і на ситуацію на Донбасі. Це безумовно. Тому ми дуже уважно маємо слідкувати за ситуацією на кордонах уже не тільки з Росією, а і з Білоруссю”, - сказав Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ вважає очевидним переформатування мінського формату і пошук іншого міста для проведення зустрічей.

“Враховуючи ту ситуацію, яка склалася, ту диктаторську лінію, поведінку, яку демонструє зухвало самопроголошений президент Лукашенко, цілком зрозуміло, що ми навіть не можемо і розглядати це питання про точку обговорення тих проблем, які називаються мінський майданчик. Ми маємо шукати обов’язково інший майданчик”, - наголосив політик.

Кравчук також заявив про намір звертатися до ОБСЄ стосовно пошуку такого майданчика.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був затриманий опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка та низки компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.