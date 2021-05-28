Рада ICAO занепокоєна примусовою посадкою літака Ryanair у Білорусі

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) висловила занепокоєння стосовно примусової посадки літака Ryanair у Білорусі та авторизувала розслідування інциденту.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у пресслужбі Міжнародної організації цивільної авіації за підсумками термінового засідання Ради ICAO.

“Рада ICAO висловила рішуче занепокоєння стосовно вірогідного примусовим перенаправленням рейсу Ryanair FR4978, комерційного літака, який перебував у білоруському повітряному просторі в неділю 23 травня 2021 року”, - йдеться у поширеному пресрелізі.

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Зазначається, що “під час спеціального засідання керуючий орган ICAO наголосив на важливості встановлення фактів щодо того, що відбулося, й визначення, чи мало місце порушення членом ICAO міжнародного повітряного права”.

“Рада вирішила провести розслідування цієї події, у зв’язку із чим попросила секретаріат ICAO підготувати звіт для майбутньої зустрічі Ради, в якому вказати відомі факти та відповідні юридичні механізми”, - зауважили у пресслужбі.

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Окрім цього, Рада закликала членів ICAO й інші зацікавлені сторони “співпрацювати із розслідуванням в інтересах підтримання безпеки цивільної авіації, а також запропонувала допомогу та експертизу ICAO у досягненні цього”.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, під приводом імовірності теракту на борту. Після посадки було заарештовано активіста та опозиційного журналіста Романа Протасевича та його супутницю.