G7 вимагає звільнити Протасевича та його дівчину

G7 вимагає звільнити Протасевича та його дівчину

Укрінформ
Міністри закордонних справ країн Групи семи (G7) засуджують дії Білорусі щодо затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги у Мінську 23 травня.

Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС, опублікованій на сайті британського уряду, передає Укрінформ.

"Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також високий представник Європейського Союзу рішуче засуджуємо безпрецедентні дії білоруської влади щодо арешту незалежного журналіста Романа Протасевича та його супутниці Софії Сапеги після примусової посадки літака рейсу FR4978 в Мінську 23 травня", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ці дії поставили під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу рейсу.

Читайте також: У Швейцарії підтвердили, що лист про «мінування» Ryanair дуже запізнився

"Ця акція також є серйозною атакою на свободу ЗМІ. Ми вимагаємо негайного та безумовного звільнення Романа Протасевича, а також усіх інших журналістів та політичних в'язнів, яких утримують у Білорусі", - наголошується у заяві міністрів.

Глави МЗС країн G7 зазначили, що будуть активізувати зусилля, в тому числі шляхом подальших санкцій, за необхідності, для підвищення відповідальності білоруської влади за свої дії.

Читайте також: Євросоюз готує економічні санкції проти Білорусі – Боррель

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також висунули вимогу щодо звільнення Протасевича.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-