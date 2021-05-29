Марш вільних білорусів: у Мінську вимагали звільнити політичних ув'язнених

На Партизанському проспекті Мінська в суботу вранці пройшла акція протесту з вимогами звільнити політичних ув'язнених.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Телеграм-каналі «Белсат».

«Марш вільних білорусів на Партизанському проспекті. У річницю затримання Сергія Тихановського мінчани організували мітинг солідарності», - йдеться в повідомленні, проілюстрованому 20-секундним відео.

З собою в активістів були заборонені режимом біло-червоно-білі прапори. Учасники акції скандували: «Верим, можам, переможам!», «Дивись у вікно, а не в телевізор!».

Білоруський опозиційний блогер Сергій Тихановський був затриманий 29 травня 2020 року. Він планував брати участь у виборах 9 серпня 2020 року. Після арешту Тихановського на вибори висунула свою кандидатуру його дружина Світлана, яка в результаті стала об'єднаним кандидатом від опозиції.

Як повідомлялось, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

Раніше Світлана Тихановьска оголосила, що в суботу, 29 травня, по всьому світу пройде Глобальний пікет солідарності з Білоруссю, в якому візьмуть участь політики, жителі різних країн і діаспора.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст, в минулому головний редактор Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair і вимагають звільнити Протасевича.

Фото: TUT.BY