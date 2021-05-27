Режим Лукашенка тримає у в'язницях понад 3 тисячі політв'язнів – білоруські опозиціонери

У в'язницях Білорусі за безпідставними обвинуваченнями перебувають понад 3 тис. політв'язнів.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив юрист, член Координаційної ради білоруської опозиції Михайло Кирилюк.

Він підкреслив, що зараз режим Олександра Лукашенка "тероризує вже не лише 9 млн білорусів", і наголосив, що щодня в білоруських тюрмах люди піддаються тортурам, і вже є загиблі.

"У Білорусі зараз 3 тис. осіб сидять у тюрмі за безпідставними обвинуваченнями, з політичних причин. Кілька днів тому у в'язниці помер Вітольд Ашурок. Днями покінчив з життям 17-річний хлопець, який написав у передсмертній записці, що на нього тиснув Слідчий комітет. Щодня в Білорусі когось катують", — наголосив Кирилюк.

Він упевнений, що затриманого в Мінську 23 травня журналіста Протасевича також жорстоко побили напередодні запису відеозаяви, де він зізнається в "організації масових заворушень" у Мінську.

"Ще працюючи адвокатом у Білорусі, до того, як мене позбавили ліцензії за висловлення своєї думки, стикався з тим, що до клієнтів застосовувалися тортури. Відповідно — можу стверджувати, що така практика в Білорусі є", — заявив Кирилюк.

Опозиційний юрист наполягає, що ситуація повинна турбувати не лише Білорусь, а й весь регіон, оскільки дії Олександра Лукашенка несуть вже масштабну загрозу.

"І це не може бути проблемою лише білорусів. Це повинно стати проблемою всього регіону. Інакше ми бачимо, що Лукашенко, якщо його не зупиняють — йде далі", — заявив Кирилюк.

На його думку, впливати на Лукашенка можуть економічні санкції, яких очільник країни побоюється, оскільки "вже не перший рік виставляє людей в якості предмета торгу проти зняття санкцій".

Серед ефективних заходів впливу Кирилюк назвав припинення торговельних відносин з Білоруссю, і заяви, що готовий зазнати матеріальних втрат, щоб скинути існуючий режим, "тому що люди важливіші за гроші".

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"Якщо хтось говорить, що санкції не діють, то Лукашенко якраз знає, що вони діють, оскільки 10 років тому він уже під тиском санкцій випускав із в'язниць людей. Зараз до Романа Протасевича прикута увага світових ЗМІ, і принаймні у його долі можна бути більш-менш впевненими — що він буде живий і цілий. На жаль, такого не можна сказати про тисячі інших білорусів, які зараз знаходяться у в'язниці. І тому ми боротимемося і відстоюватимемо свою позицію, доки в Білорусі не залишиться жодного політичного в'язня", — резюмував юрист.

Як повідомлялося, 23 травня у Мінську примусову надзвичайну посадку здійснив літак компанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс. Приводом для такого примусового приземлення став сигнал про наявність вибухівки на борту літака, що надійшов від білоруських диспетчерів, при цьому пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач.

Після екстреної посадки літака у Мінську влада Білорусі затримала засновника опозиційного каналу Nexta журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту цього рейсу. Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення цивільного літака.

Фото: TUT.BY