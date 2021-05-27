Лукашенко загрожує міжнародній безпеці – з'явився текст звернення Ради до світу

На сайті Верховної Ради з'явився текст проєкту постанови про звернення до світових організацій визнати режим Олександра Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

Як передає Укрінформ, відповідний проєкт постанови №5560 “Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу про визнання режиму Лукашенка у Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці” ініціювали понад 20 народних депутатів.

У проєкті звернення ВР, зокрема, зазначається, що вчиненням примусового акту посадки пасажирського літака Ryanair 23 травня цього року "білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу". "Вказані дії очевидно містять ознаки акту міжнародного тероризму та становлять загрозу міжнародній безпеці, в тому числі безпеці руху повітряного транспорту", - йдеться у документі.

З огляду на це народні депутати пропонують звернутися до міжнародних організацій із закликом невідкладно обговорити дії білоруської влади стосовно примусової посадки літака компанії Ryanair і затримання співзасновника опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, визнати режим Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці, а також сприяти невідкладному проведенню розслідування цього інциденту і, "ймовірно, встановленню факту вчинення міжнародного злочину владою Республіки Білорусь".

Крім цього, українські парламентарії мають намір закликати міжнародне співтовариство висловити вимоги до білоруської влади щодо припинення незаконного переслідування опозиції, журналістів, негайного звільнення Протасевича та інших політичних в’язнів.

Народні депутати також планують звернутися до міжнародних організацій із закликом посилити тиск на Республіку Білорусь, у тому числі шляхом запровадження санкцій проти діячів режиму Лукашенка.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, що надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував винищувач.

Після екстреної посадки затримали співзасновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в Білорусі після президентських виборів у серпні минулого року.

Читайте також: Рада готує звернення до світу про визнання Лукашенка загрозою міжнародній безпеці

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спецслужб Білорусі, що піддала ризику життя екіпажу та всіх пасажирів на борту цього літака.

Близько 10 європейських авіакомпаній повідомили про відмову від польотів через територію Білорусі.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка та низки компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.