Amnesty оголошує акцію термінової допомоги Протасевичу

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оголошує акцію термінової допомоги білоруському опозиціонеру Роману Протасевичу, співзасновнику і колишньому редактору Telegram-каналу Nexta.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву організації.

«Ми закликаємо наших прибічників у всьому світі доєднатися до акції термінової допомоги з вимогою негайного звільнення Романа Протасевича і Софії Сапеги. Їх арешт є довільним і незаконним, а його обставини викликають обурення. Ми з самого початку побоювалися, що їм можуть загрожувати тортури або інше жорстоке поводження. Тепер, коли білоруські державні ЗМІ опублікували відеозапис, на якому Роман «зізнається» в організації протестів, ми занепокоєні тим, що таке зізнання могло бути отримане під тиском», - заявила Марі Стразерс, директор Amnesty International по Східній Європі і Центральній Азії.

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На записі, показаному державними білоруськими ЗМІ 24 травня, Протасевич каже, що він «співпрацює зі слідством» і «дає зізнавальні покази за фактом організації масових заворушень у місті Мінську». У нього є видимі синці на обличчі, але він заявляє, що поводяться з ним «максимально коректно і згідно з законом».

«Чи справді білоруська влада вірить, що вона може обдурити світ, транслюючи примусове «зізнання» ув'язненого і змушуючи його заявляти, що з ним поводяться добре?» - заявила Стразерс.

«З огляду на історію і характер порушень прав людини з боку білоруських спецслужб, ми серйозно занепокоєні тим, що здоров'я і життя Романа Протасевича перебувають під загрозою. Ми вважаємо, що його партнер Софія Сапега, громадянка Росії, затримана виключно з метою чинити подальший тиск на Романа», - додала вона.

Після загальнонаціональних протестів за результатами президентських виборів у серпні 2020 року в листопаді того самого року Роману Протасевичу були висунуті обвинувачення в «організації масових заворушень», «грубому порушенні громадського порядку» і «розпалюванні ворожнечі або ненависті» до соціальних груп співробітників міліції і державних службовців. 19 листопада 2020 року він став першим громадянином Білорусі, включеним до офіційного «списку терористів» країни. У разі визнання винним за інкримінованими йому статтями, Протасевич може провести до 20 років за ґратами.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був затриманий опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич.

Неформальний саміт ЄС погодився ввести нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка і ряду компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.